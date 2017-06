Ginekolog, endokrynolog i coraz częściej gastrolog, wśród lekarzy niezbędnych każdej młodej kobiecie.

Choroby tarczycy to wierzchołek góry lodowej, bo zaraz za nimi trzeba poddać analizie chorobę Hashimoto czy Gravesa-Basedowa, a tu już pojawia się całe mnóstwo najróżniejszych dolegliwości, jak chociażby, bóle brzucha, wzdęcia, cuchnące, obfite biegunki na przemian z zaparciami, ponadto bóle głowy, zawroty głowy, kłopoty z pamięcią, dalej bóle stawowo-mięśniowe, zaburzenia rytmu serca. W chorobie Gravesa-Basedowa będą to takie objawy, jak: nerwowość, zmęczenie, potliwość, nietolerancja ciepła, kołatanie serca, ubytek masy ciała, tachykardia, drżenie mięśniowe czy zwiększone napięcie tętna. Kobieta, która będzie stara się o dziecko, a zmaga się chociażby z jedną z powyższych dolegliwości będzie zmuszona korzystać z poradnictwa lekarza ginekologa i gastrologa, bądź ginekologa i gastroenterologa oraz oczywiście endokrynologa.

Stałe monitorowanie parametrów w tym przypadku, to minimum 4 wizyty w ciągu roku u jednego specjalisty (często tylko prywatnie), do tego należy doliczyć wizyty kontrolne u stomatologa, okulisty oraz dermatologa, gdyż wiele pań „tarczycowych” boryka się z najróżniejszymi problemami skórnymi oraz skóry głowy. Panie podupadają na zdrowiu i urodzie, bo taka jest specyfika chorób tarczycy, i aby walczyć skutecznie z przeciwnikiem degradującym ich zdrowie muszą wytaczać ciężkie działo wielokierunkowego leczenia. Kosztowne, czasochłonne i … niestety z różnym efektem.

Dopiero ustabilizowanie tarczycy i „wyciszenie” innych objawów pozwala na podjęcie skutecznego leczenia ginekologicznego w kierunku niepłodności. W dzisiejszych czasach w łaski powraca holistyczne podejście do leczenia, bo tylko całościowe wejrzenie w organizm i w psychikę może się przełożyć na pomyślne leczenie.

Zdecydowanym ułatwieniem dla pań w przypadku konieczności leczenia przez wielu specjalistów może być korzystanie ze wyspecjalizowanych klinik, gdzie w jednym miejscu, pracują specjaliści różnych elementów medycyny. Chociażby kliniki ginekologiczne czy prywatne szpitale ginekologiczne dysponują specjalistami wielu kategorii, co ułatwia proces leczenia i umożliwia szybszą i skuteczniejszą diagnostykę. Koszty oczywiście będzie trzeba ponieść, ale lepiej zostawić pieniądze tam, gdzie zespół zna się na rzeczy, bo ma doświadczenie, niż w ciemno wybierać lekarzy.

Obecnie mamy całe mnóstwo młodych, chorujących osób, bo z jednej strony degradująco na organizm wpływają warunki pracy ( przy komputerze, bez ruch), a z drugiej strony niewłaściwa dieta, używki i czynniki środowiskowe, które wpływają na choroby przewlekłe (tarczyca, cukrzyca, astma).

Nie da się uniknąć wszystkich zagrożeń, nie da się uchronić przed wszystkimi chorobami, ale można prowadzić zdrowy tryb życia i dzięki temu zmniejszać predyspozycje do chorób. Warto pamiętać też o tym, że osoby aktywne fizycznie łatwiej dochodzą do zdrowia po operacjach czy zabiegach, jest zatem o co walczyć.

***

Serwis www.ekliniki.pl - kliniki prywatne, gabinety, szpitale prywatne.

https://www.facebook.com/kliniki/